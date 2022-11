I carabinieri di Pontedera hanno messo un uomo agli arresti domiciliari, in esecuzione di un provvedimento del Trobunale di Pisa. Tale provvedimento interviene quale aggravamento della precedente misura, inflitta per maltrattamenti in famiglia e violata ripetute, del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge. Dopo le ripetute violazioni il Tribunale ha deciso infatti di arrestare l'uomo.