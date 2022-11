Al centro di Cerbaiola si raccolgono le olive, una vera ripartenza per gli ospiti

Segnali di ripartenza al centro diurno di Cerbaiola a Empoli dopo le pesanti restrizioni dovute al Covid. Gli utenti, gli operatori e i familiari comunicano che quest’anno al Centro Diurno di Cerbaiola si è potuta fare la raccolta delle olive con la partecipazione di tutti. Non è solo un segnale di ritorno alla vita, che in qualche modo c’era anche prima, ma di rinascita della vitalità: poter fare progetti, ricercare la convivialità, il pensarsi in una comunità, tutto questo ci era mancato all’improvviso.

Vorremmo che questo nuovo inizio andasse oltre il ritorno alla “normalità” cioè il mero ritorno al preesistente che già mostrava molti segni di stanchezza. In questi anni non ci siamo persi d’animo al contrario abbiamo dimostrato grande capacità di resilienza. E siamo pronti a ripartire subito.

Vorremmo che questa capacità venisse valorizzata in modo che i genitori possano venir considerati anche come una risorsa e non un intralcio. Per ora ci godiamo la gioia, che è anche un sospiro di sollievo, che questo evento, la raccolta delle olive e la speranza dell’olio, ci ha procurato. Vogliamo ringraziare con tutto il cuore gli operatori del frantoio Conio18 di Capraia e Limite che ci hanno regalato la frangitura per fare il nostro olio.

I ragazzi, i genitori, gli operatori di Cerbaiola.