Blatte sul pavimento e 100 kg di pesce non tracciato, chiuso market a Pontedera

Chiuso un market di Pontedera per scarse condizioni igieniche e prodotti privi di tracciabilità e multato il titolare con una sanzione da 3500 euro. È quanto disposto a seguito di un controllo dei carabinieri del NAS, Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno in collaborazione con i militari della locale Compagnia, nell'ambito di servizi di controllo sulle attività di rivendita di alimenti etnici.

In particolare il titolare del market è stato segnalato all'autorità amministrativa poiché ritenuto responsabile di aver mantenuto i locali dell'attività, vendita e deposito, in precarie condizioni igienico sanitarie. Sul posto i militari hanno rinvenuto la presenza diffusa di blatte morte ed escrementi di roditori in vari punti del pavimento. Nell'attività sono stati inoltre trovati all'interno di un frigo 100 kg di prodotti ittici, privi di tracciabilità.

I militari hanno dunque richiesto l'intervento del personale dell'azienda Usl Toscana nord ovest, che giunto sul luogo ha disposto l'immediata chiusura ed inibizione dell'attività.