Conceria Masoni compie 20 anni con un docu-film, festa a Santa Croce e Castelfranco

Il prossimo 16 novembre, Masoni Industria Conciaria S.p.A. – partecipata dal 2019 dal gruppo LVMH - compie 20 anni e celebra l’importante traguardo con un docu-film dal titolo “From Raw to Wow. Una storia d’amore” e un’installazione artistica a cura dell’artista Felice Limosani.

"I 20 anni sono un compleanno importante – racconta Fabrizio Masoni, Presidente, Amministratore Delegato di Masoni – e voglio passarlo con chi mi ha permesso di essere qui oggi a festeggiarlo. Quando 20 anni fa ho fondato la società, il mio intento era quello di creare un’azienda che fosse in grado di tutelare e rispettare la tradizione artigianale della zona in cui sono cresciuto. E questo è stato possibile anche grazie al territorio che ci ospita e alle persone che lo abitano. Non avremmo, infatti, potuto diventare una conceria d’eccellenza senza chi ha creduto in noi, dalle Istituzioni ai nostri collaboratori… la Masoni non sarebbe quella che è oggi senza la loro passione, dedizione e impegno. Ci tengo quindi a celebrare questo traguardo anche con tutti loro e annunciare, con l’occasione, la creazione di un nuovo stabilimento produttivo a Castelfranco che creerà nuovo indotto".

Il nuovo complesso sarà costruito secondo i più avanzati criteri di sostenibilità e vedrà la luce entro la fine del 2023. 4.000 mq che prevedono l’utilizzo di energie rinnovabili grazie anche all’installazione di un impianto fotovoltaico da 100 kW su una superficie di 1600 mq e un’importante riduzione del consumo idrico tramite un sistema di riciclo e recupero delle acque reflue derivanti dal ciclo produttivo. Anche in questa sede il processo artigianale della concia sarà coadiuvato da una tecnologia 4.0 in grado di monitorare il processo produttivo in ogni momento.

"Tornando ai 20 anni della Masoni, abbiamo scelto di far durare i festeggiamenti 3 giorni – prosegue Masoni – così da poter coinvolgere davvero tutti. Si partirà il 15 con una proiezione privata del docu-film e una cena dedicata ai clienti, amici e familiari ma proseguiremo il 16 e 17 con alcune iniziative gratuite ed aperte al pubblico affinchè tutti possano partecipare all’evento, conoscere la nostra storia guardando il docu-film e diventare parte attiva dell’opera d’arte creata appositamente per queste celebrazioni".

Mercoledì 16 novembre, dalle 16.30 alle 17.30, sarà proprio l’artista Felice Limosani a presentare la sua opera “Frame” agli studenti curiosi, agli amanti dell’arte e ai cittadini tutti che, previa registrazione presso la Biblioteca Comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull’Arno, vorranno partecipare. (per registrarsi chiamare lo 0571.30642 o scrivere una mail a biblioteca@comune.santacroce.pi.it).

Un’occasione irripetibile data la transitorietà dell’opera d’arte, che sarà inaugurata il 15 novembre e visibile solo per 3 giorni, creata da un artista riconosciuto a livello internazionale.

Collocata negli ambienti industriali dello stabilimento di Castelfranco, in uno spazio di 3mila mq dedicato al processo di rifinizione delle pelli e concepita dall’artista in sinergia con l'architettura industriale in cui si dirama, l’installazione audiovisiva site-specific è una rappresentazione simbolica che, cambiando scala e linguaggio, crea una dimensione esperienziale attorno e attraverso il luogo in cui prende vita. Il significato intrinseco dei quattro colori del logo Masoni – arancione, verde, rosso e blu – viene trasposto in set cromatici immersivi con una riflessione che vede il bianco come cornice del logo e quintessenza di tutti i colori. Il loro massimo potenziamento: luce.

Si proseguirà Giovedì 17 novembre alle ore 21.30, quando chiunque lo vorrà potrà assistere alla proiezione gratuita e aperta al pubblico del docu-film al Cinema Lami di Santa Croce.

Il documentario, scritto e diretto da David Lopardo (giovane regista, sceneggiatore ed insegnante al Polimoda di Firenze) ripercorre l’avventura imprenditoriale di Masoni raccontata da diverse prospettive. Sono, infatti, i dipendenti, i clienti, i professionisti e gli amici a raccontare Masoni e la vita all’interno della conceria, espressione di un’artigianalità contaminata dall’innovazione e di un imprenditore che ha saputo trasformare passione, determinazione e savoir-faire in una moderna azienda, a conduzione familiare, riconosciuta a livello internazionale.