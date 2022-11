Fondo Affitti Empolese Valdelsa 2022, uscita la graduatoria degli ammessi

È stata approvata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per il contributo del Fondo Affitti anno 2022 nei comuni dell'Empolese Valdelsa. Gli elenchi saranno visibili sul sito dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Gli interessati che vorranno presentare opposizioni per il riesame della pratica, potranno farlo entro le 13 del 18 novembre 2022. Per chiarimenti, è possibile rivolgersi nei comuni di residenza. Per presentare ricorso è disponibile il modulo scaricabile dal sito. Qui il link alla graduatoria provvisoria.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa