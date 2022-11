I giovani dell'Abc si fanno valere: Castelfiorentino conquista 3 vittorie

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Non arriva il bis per gli Under 17 Silver che dopo la vittoria a Siena sponda Costone inciampano a Firenze: 78-51 il risultato contro il Dlf. Gara tutta di rincorsa per i gialloblu, costretti ad inseguire fin dalla palla a due: dopo il 26-15 della prima frazione, infatti, gli ospiti mettono l’ipoteca sul match già all’intervallo lungo (51-23 a metà gara). Al rientro gran bella reazione da parte della truppa castellana che gioca una seconda parte di gara al passo dei fiorentini, ai quali però basta amministrare per difendere il vantaggio.

Prossimo impegno domenica 13 novembre alle 11.30 al PalaBetti contro Poggibonsi.

DLF FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 78-51

Tabellino: Altamore 18, Ricci 3, Niccolini 10, Kamberaj 4, Marchetti 6, Bernardoni 5, Vefa 3, Giglioli 2, Fiorentini, Jelassi, De Simone, Macalindong. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-15, 25-8, 13-15, 14-13

Under 15 Eccellenza

Ancora un acuto per gli Under 15 Eccellenza che davanti al pubblico amico chiudono la pratica Terranuova sull’86-67. Gara combattuta ma di fatto sempre gestita dalla truppa castellana che mette la testa avanti al 10′ (17-13) per poi andare al riposo lungo sul +8 (41-33). Nella ripresa i gialloblu sono bravi a rispedire al mittente i tentativi ospiti di impattare e, dopo il passaggio al 30′ sul 60-50, scappano definitivamente nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno sabato 12 novembre alle 19 sul parquet di La Spezia.

ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 86-67

Tabellino: Bufalini 9, Zecchi 29, Borghesi 20, Matteini 12, Agbegninou 9, Baldi 2, Ciulli 2, Bonora 3, Garbetti, Bini, Crisafi, Fedeli ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 17-13, 24-20, 19-17, 26-17

Under 14 Elite

Inizia nel migliore dei modi il cammino degli Under 14 Elite di Alessandro Mostardi e Claudio Calvani che all’esordio al PalaBetti chiudono sull’82-61 la pratica Mens Sana Basketball. Una vittoria giunta al termine di un match sempre saldamente amministrato dalla truppa castellana, che approccia con grande intensità chiudendo la prima frazione sul +9 (19-10), forbice che si allarga nel secondo quarto fino a mandare le squadre al riposo lungo sul 38-26. Ma è al rientro dagli spogliatoi che arriva il break decisivo: i gialloblu prendono saldamente in mano l’inerzia e, con un parziale di 28-12, mettono l’ipoteca sul match già alla terza sirena (66-38). Così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Adesso altri due impegni a distanza ravvicinata: giovedì in campo alle 18 sul parquet di Colle e lunedì alle 16 di nuovo al PalaBetti contro Sancat.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKETBALL 82-61

Tabellino: Poggesi 26, Rosi 8, Matteini 29, Meta 3, Fedeli 10, Costantini 3, Antoni 3, Matteuzzi, Lauretti, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 19-10, 19-16, 28-12, 16-23

Under 13 Silver

Buona la prima per gli Under 13 Silver di Giovanni Corbinelli e Matteo Bruni che all’esordio battono a domicilio la Folgore Fucecchio per 41-56. Una vittoria giunta a coronare una gara iniziata con il piede giusto e poi proseguita sempre in controllo. Dopo il +6 con cui si chiude il primo quarto (9-15), i gialloblu piazzano un ulteriore break nella seconda frazione che, di fatto, indirizza la sfida: 17-31 all’intervallo. Nella ripresa i locali provano a restare aggrappati, ma la truppa castellana tiene alta l’intensità e amministra fino al 40′.

Prossimo impegno mercoledì 16 alle 16.30 per il debutto casalingo contro Volterra.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC CASTELFIORENTINO 41-56

Sono scesi in campo: Rivola, Anton, Giovannoni, Pirrone, Bufalini, Lisi, Arnoldi, Pagliai, Pannocchi, Barnini, Di Vilio, Ricci. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 9-15, 8-16, 13-14, 11-11

Minibasket

Weekend intenso quello del Minibasket Abc, che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Gli Esordienti di Alberto Ciampolini sono usciti sconfitti dal match contro il Valdelsa Basket, valido per la seconda giornata di campionato: le tante assenze si sono fatte sentire e i locali si sono aggiudicati la sfida per 5 tempini a 1. I gruppi Aquilotti e Scoiattoli di Matteo Bruni, invece, in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati, sono stati protagonisti di due amichevoli sul parquet del Basket Cecina, che ringraziamo per l’invito e per l’ospitalità.

