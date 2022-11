Incidente di prima mattina a Gambassi Terme. In via del Teatro un'auto si è ribaltata, alla guida un 78enne, che è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi a Castelfiorentino. Il fatto è accaduto alle 7.15 circa. Sul posto due ambulanze, delle Misericordie di Certaldo e Castelfiorentino. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.