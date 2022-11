Lara Bartalucci alla guida dei Commercianti di Montespertoli

Lara Bartalucci è la nuova Presidente dell'Associazione Commercianti di Montespertoli. Accompagnata nel suo incarico da una squadra completamente inedita e compatta. Ieri sera si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio per eleggere le cariche sociali. Insieme a lei Luca Masini ricoprirà il ruolo di Segretario, Cristiano Corsini sarà il Tesoriere. Gli altri componenti sono: Alessio Cappelletti, Massimo Chellini, Laura Cianti, Paola Facchini, Bruna Ndou e Francesco Niccolini.

Nel nuovo consiglio direttivo, composto da nove membri, ci sono anche rappresentanti di attività commerciali delle frazioni di Montespertoli.

"Mi rivolgo a tutti i soci dell'associazione, considero un grandissimo privilegio essere stata eletta membro del consiglio direttivo e Presidente di questa Associazione. Sono pertanto consapevole che l’unico modo per ringraziare e ripagare tutti della fiducia accordatomi è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’associazione al fine di garantirne il buon andamento", dichiara la nuova presidente Lara Bartalucci.

“Il commercio di prossimità è messo a dura prova specialmente nei borghi rurali e quindi è necessario che si stringano sinergie e collaborazioni tra negozianti stessi e con le altre realtà associative del territorio", spiega il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. "Al nuovo consiglio dell’associazione commercianti faccio il più grande augurio di riuscire sempre ad essere motore di iniziative e di dimostrare che abbiamo davanti un futuro impegnativo ma che può darci grandi occasioni da sfruttare per crescere. Voglio ringraziare per il lavoro e per l'impegno di tutti questi anni il presidente e il consiglio uscenti.”

"Osservando i componenti di questo consiglio noto con piacere che sono rappresentate storiche realtà commerciali e anche nuovi soggetti, anche con nuove attività, che si sono affacciati da poco sul nostro mercato. Questo mix sarà sicuramente un valore aggiunto che arricchirà, con idee al passo coi tempi, lo sviluppo di un settore che è vitale in ogni comunità", aggiunge l'assessore al Commercio Paolo Vignozzi.

Le elezioni si sono tenute la scorsa settimana e con la piena operatività del nuovo consiglio possono essere messe in programma quelle iniziative che mirano allo sviluppo del territorio di Montespertoli e del suo tessuto commerciale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa