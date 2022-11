Si cerca un ingegnere per Gaia Spa

C'è tempo fino alle ore 12 di venerdì 11 novembre per inoltrare a GAIA S.p.A domanda di partecipazione alla selezione, per titoli ed esami, per la formazione una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale, a tempo indeterminato o determinato, con profilo professionale di "ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e/o dell'area tecnica" (di cui n. 1 unità di personale riservata ai disabili di cui all'art. 1 della L. 68/99).

La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale GAIA attingerà nel periodo di validità della stessa, che, lo ricordiamo, è di 3 anni. Le assunzioni in questi settori strategici dell'azienda porteranno avanti i progetti innovativi previsti per migliorare tutti i servizi offerti dal Gestore idrico e per potenziare, in ottica sempre più digitale e performante, le attività di ricerca, analisi e sviluppo su impianti e reti.

Nel bando di selezione sono indicati gli indirizzi ai quali far pervenire le domande di partecipazione. Il bando integrale è pubblicato nella sezione del sito web www.gaia-spa.it, nella sezione “Lavora con noi - Selezioni dipendenti".

REQUISITI E MANSIONI

Il candidato deve possedere uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea secondo il previgente ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Idraulica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Edile ed equipollenti ed equiparate per legge; oppure diploma di laurea specialistica in Ingegneria Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ed equipollenti ed equiparate per legge; oppure diploma di laurea magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ed equipollenti ed equiparate per legge.

Per la figura ricercata è inoltre richiesta la patente di guida, categoria B o superiori.

La figura avrà il compito di supportare i servizi di ingegneria e/o dell’area tecnica in tutti gli ambiti del Servizio Idrico Integrato.

Dal punto di vista contrattuale è previsto l’inquadramento al 4° liv del CCNL unico di settore Gas Acqua con la qualifica di impiegato; l’attività lavorativa potrà essere svolta presso qualsiasi sede della società, all’interno del territorio gestito, in base alle esigenze organizzative aziendali.

COME PARTECIPARE - l candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 novembre 2022 a mezzo posta (ATTENZIONE: vale la data di ricevimento al protocollo e non quella di spedizione) con l’indicazione sulla busta della dicitura “Selezione Personale Graduatoria Ingegnere di cui n.1 unità riservata art.1 L.68/99” a GAIA S.p.A., Casella Postale 199 – 55045 Marina di Pietrasanta (LU) oppure tramite pec all’indirizzo gaia-spa@legalmail.it. Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta e presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando.

Per maggiori informazioni consigliamo di prendere visione del bando integrale.

Link diretto alla pagina della selezione: https://bit.ly/3gqOJti

Fonte: Gaia Spa