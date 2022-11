Minorenne aggredito da coetanei a Pisa, si indaga sull'aggravante omofoba

Aggredito un minorenne all'uscita di scuola da un liceo di Pisa, la famiglia ha sporto denuncia alla polizia e ci sono accertamenti per chiarire l'aggravante dell'omofobia. Lo riporta la stampa locale. Il fatto è avvenuto alle 14 in una piazza del centro storico. Il giovane è stato accerchiato, preso in giro pare anche con epiteti omofobi. Nella confusione il cellulare del ragazzo è caduto a terra e si è rotto. È stata informata anche la procura presso il tribunale dei minorenni dì Firenze.