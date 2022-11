Natale sostenibile a Montelupo: 7 ore di luminarie al giorno

Un anno non facile questo 2022, con il caro bollette che incombe e molte incertezze. Ma Natale è comunque Natale, per i bambini, per le famiglie e per le tante attività commerciali che aspettano questo momento per risollevare i conti di un momento complicato.

L’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino ha quindi scelto di accendere le luminarie natalizie, ma con uno sguardo al risparmio e la volontà di valorizzare il centro storico e la produzione tipica per eccellenza, la ceramica.

Le luci, rigorosamente a led per garantire il massimo risparmio, saranno montate in piazza dell’Unione Europea, viale Cento Fiori, via Caverni, via Roma, corso Garibaldi e via XX Settembre.

In un’ottica di risparmio si è, inoltre, scelto di tenerle accese dalle 17 alle 24 e non tutta la notte.

In piazza della Libertà farà bella mostra di sé l’albero in ceramica con 175 pezzi e con un’illuminazione appositamente realizzata per ridurre il consumo energetico (da analogico molto energivoro a led che consuma poco) e per essere riutilizzata anche nei prossimi anni.

Il programma delle iniziative si compone poi di mercatini, concerti e attività di animazione a cura del CCN “Il Borgo degli Arlecchini” in collaborazione con la Pro Loco Montelupo, laboratori artistici e in ceramica a tema dedicati ai bambini proposti dalla Fondazione Museo Montelupo, una mostra al Palazzo Podestarile, uno show room delle aziende della Strada della Ceramica aperto a tutti coloro che desiderano regalare ceramica di qualità.

Il programma quest’anno si completa con quattro diversi concerti di musica classica proposti dal Maggio Musicale, dall’orchestra da Camera Fiorentina e dal gruppo GAMO.

«Non è stato facile decidere che cosa fare quest’anno per le festività natalizie. Da un lato ci pare giusto dare un segnale rispetto al momento che stiamo attraversando -con molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese- e dall’altro dare comunque uno spiraglio di leggerezza in questi giorni. Da qui la scelta di luminarie a basso impatto energetico,e di ridurre comunque il tempo di accensione.

Il programma delle iniziative persegue, già come negli altri anni, l’obiettivo di valorizzare la ceramica e la nostra produzione. Inoltre, grazie alla collaborazione con i commercianti de “Il Borgo degli Arlecchini” e alla Pro Loco, proporremo anche iniziative di animazione rivolte a tutte le età», spiega il sindaco Paolo Masetti.

L’accensione delle luminarie è fissata per mercoledì 30 novembre.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa