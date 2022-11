Remo Salvadori dona una scultura per il cimitero di Bassa

In occasione della donazione da parte dell'Artista Remo Salvadori di un'Opera d'arte ("Germoglio") per il cimitero comunale di Bassa, nel comune di Cerreto Guidi, è stata organizzata un’iniziativa che si svolgerà Sabato 12 novembre 2022 con inizio alle ore 11,00 presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

L’intervento dell’artista sarà preceduto dal saluto del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“Sono felice per la donazione di Remo Salvadori - commenta il sindaco - è un segno di attenzione al territorio e di sensibilità. Ringrazio questo grande artista cerretese per la donazione che consentirà a tutti i suoi concittadini di apprezzarne ancora una volta il valore assoluto. Questo importante momento è l’inizio di un percorso di collaborazione che intendiamo portare avanti con l’artista”.

Remo Salvadori è nato a Cerreto Guidi nel 1947 e vive a Milano. Le sue opere sono il risultato di una ferrea disciplina matematica. L’artista ha stabilito un dialogo con sette metalli, piombo, stagno, ferro, rame, mercurio, argento e oro, intesi come tasselli per incidere un pentagramma, il cui linguaggio trova corrispondenze anche nelle sette note musicali.

L’esito delle opere di Salvadori si risolve in un’armonia essenziale, in proporzioni, in geometria e in una deliberata e intensa nuova versione metafisica.

Durante l’incontro in Biblioteca, l’artista si diffonderà sulla natura dell’Opera collocata a Bassa e sui significati.

L’iniziativa di Sabato 12 Novembre proseguirà alle ore 12,15 al Cimitero comunale di Bassa, in Via 26 Giugno con la Visione dell’Opera e l’intervento di Sergio Risaliti, critico d'arte e Direttore del Museo del '900 di Firenze che si soffermerà, in maniera particolare, sulla pratica d'arte di Remo Salvadori e sui significati e le responsabilità del museo verso il pubblico.