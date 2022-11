Si nasconde nella sala riunioni di un'azienda per scappare all'arresto a Poggibonsi

I carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato un latitante lo scorso 25 ottobre sul territorio valdelsano. L'uomo si era stabilito nella provincia di Pistoia e da tempo era protagonista di gravi fatti di cronaca giudiziaria legati alla criminalità organizzata avvenuti su tutto il territorio nazionale.

Mentre l’uomo era in auto con la compagna, i carabinieri sono entrati in azione. La fuga in auto non è servita e ha dichiarato generalità false ai militari ma poi ha ammesso chi era veramente. Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata la fotocopia di una carta d’identità contraffatta con la propria foto ma le generalità di un altro uomo, chiaramente incensurato.

Per sottrarsi all'arresto, l’uomo si era allontanato dai luoghi dove viveva abitualmente e da giorni si era rifugiato presso una ditta della Valdelsa, precisamente nella sala riunioni dove sono stati rinvenuti i sui vestiti ed effetti personali.

L’arrestato, dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione a seguito di ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Firenze per i reati di rapina, evasione e lesioni personali commessi sul finire del 2013 in quella provincia.