Torneo in Serbia per i giovani dell'Us Limite e Capraia

Gli Under 12 classe 2011 dell'Us Limite e Capraia, accompagnati da allenatori e dirigenti, hanno preso parte al prestigioso Torneo Internazionale "Elite Neon Cup" , manifestazione tra le più importanti a livello europeo , con la partecipazione di squadre professionistiche come Partizan, Stella Rossa e Juventus.

Le gare si sono svolte dal 28 al 30 ottobre ed hanno certificato un percorso di crescita a livello internazionale della Juventus Academy-Us Limite e Capraia.

Questi, nel dettaglio, i risultati:

Sindjelic - Limite 2-0

Limite e Capraia - Agia Volou 🇬🇷 2-1

Limite e Capraia - Resita 🇷🇴 0-0

Limite e Capraia - Larnaka 🇨🇾 1-2

Limite e Capraia- Stella Rossa 🇷🇸 0-6

Limite e Capraia - Thunder FC 🇬🇷 3-2

Limite e Capraia - Albanet 🇦🇱 3-5

Finale 19-20

Limite e Capraia - Agia Anna Volou 4-1

"E' stata senza dubbio una bellissima manifestazione, nata dopo aver intercettato l'organizzazione del torneo. Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con realtà importanti, di cui molte del professionismo, giocare addirittura nel Centro federale della Nazionale di calcio serba, e permettere a tutti un'esperienza di vita , oltreché sportiva, dal momento che abbiamo visitato, ad esempio, anche la città di Belgrado e siamo stati in contatto, in albergo, con una squadra bulgara ed una albanese, potendo toccare da vicino modi di vivere il calcio diversi. Anche per gli allenatori momento importante, per approcciare metodologie e culture calcistiche differenti", commenta Jacopo Falanga, responsabile tecnico.