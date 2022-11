Un ventilatore polmonare per il pronto soccorso di Empoli grazie a Fondazione CrFirenze

Continua il grande moto di solidarietà a favore dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Nei giorni scorsi è stato donato un ventilatore polmonare al pronto soccorso, diretto dal dr. Simone Vanni, per un valore complessivo di 12 mila euro grazie alla generosità della Fondazione CR Firenze, che negli anni ha già donato attrezzature anche in altri presidi ospedalieri dell’Asl Toscana Centro.

Lo strumento, dotato di alte qualità tecnologiche, è necessario per trattare pazienti in situazioni respiratorie critiche, non solo per una polmonite da Covid, ma anche per una insufficienza respiratoria dovuta ad altre patologie.

Alla consegna del macchinario erano presenti: la dr.ssa Silvia Guarducci, Direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, il dr. Simone Vanni, direttore della Medicina d’Urgenza di Empoli insieme ad alcuni professionisti dell’équipe medico-infermieristica della medicina d’urgenza, il Prof. Roberto Tarquini, direttore Medicina Interna 1, Luigi Salvadori, Presidente Fondazione CR Firenze, Alessandro Giunti, Sindaco di Capraia e Limite ed alcuni rappresentanti della "Società Canottieri Limite" con cui è stata realizzata la raccolta fondi finalizzata all’acquisto dello strumento.

"Quella ricevuta è una donazione molto importante, poiché i ventilatori in pronto soccorso sono necessari, salvano la vita. Quello che ci è stato donato è uno strumento facilmente utilizzabile adatto a tutte le situazioni di emergenza, quelle in cui occorre non perdere tempo. E’ in grado di eseguire con buone performance sia una ventilazione non invasiva che invasiva, su pazienti di tutte le età, adulti e pediatrici. Questo consente una miglior qualità assistenziale, soprattutto pensando al periodo che presto affronteremo, quello invernale in cui alcuni tipi di patologie aumentano (come ad esempio le patologie respiratorie e quelle cardiache) e di conseguenza aumentano anche i pazienti che hanno bisogno di un supporto ventilatorio, di coloro cioè che hanno bisogno di essere aiutati a respirare grazie all’intervento di una macchina", afferma il dottore Simone Vanni.

"Siamo grati per il sostegno dimostrato ancora una volta al nostro Ospedale e per questo ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio per la donazione ricevuta che permette di dotare il nostro presidio di ulteriori risorse tecnologiche sempre più all’avanguardia", conclude la dottoressa Silvia Guarducci.

"Il dono del ventilatore polmonare - dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - si inserisce nella nostra opera di sostegno al mondo sanitario che è uno dei settori a cui destiniamo da sempre particolare attenzione. Un impegno costante che è prezioso per il territorio come è stato dimostrato dal notevole sforzo finanziario che abbiamo dovuto sostenere nel biennio scorso per contrastare l’emergenza covid".

Fonte: Asl Toscana Centro