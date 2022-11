Viale Colombo, Cordone (Lega) chiede chiarimenti sui cantieri fermi

Anche la Lega si interessa del cantiere di viale Colombo a Fucecchio, dove sarà realizzata una pista ciclabile di oltre 1 km dalla rotonda per andare a Ponte a Cappiano alla rotonda della Ferruzza. Nell'interrogazione presentata da Marco Cordone, si legge che "il cantiere è fermo da tempo ed ha innestato tutta una serie di critiche da parte di svariati cittadini che parlano anche sui social, di strada rovinata, di pista pedonale invasa dalle erbacce e di soldi pubblici sprecati. L'amministrazione comunale imputerebbe il fermo dei lavori del cantiere stradale in argomento, al caro prezzi che avrebbe alterato gli accordi contrattuali e alla entrata in vigore verso la fine del luglio del corrente anno, di un nuovo tariffario regionale con aumenti del 20% che vanno rispettati per legge". In Consiglio comunale il consigliere leghista chiede nel dettaglio lo stato dell'arte dei lavori e se esista un cronoprogramma e un preventivo della spesa in eccesso a causa del caro materiali.