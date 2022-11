Weekend in barca a vela perfetto? Consigli e spunti su come organizzarlo

È un’ottima idea sia per festeggiare ricorrenze e traguardi importanti per la coppia e sia per godersi un po’ di giorni in totale relax con la famiglia o gli amici ma, perché no, anche quando si voglia passare un po’ di tempo in solitaria a contatto con la natura. Come si organizza, però, il weekend in barca a vela perfetto? Ecco qualche consiglio utile.

Come organizzare il perfetto weekend in barca a vela

A partire dal procurarsi un’imbarcazione. La buona notizia è che nei principali porti italiani sono presenti ormai diverse compagnie che si occupano di noleggio barche a vela e offrono un catalogo piuttosto ampio di servizi ai propri clienti. Si può scegliere in genere tra imbarcazioni di diverse dimensioni, anche a seconda di quanto grande è il gruppo con cui si parte, e dotate di più o meno confort e si può scegliere soprattutto se avere a bordo uno skipper, ed eventualmente anche altro personale specializzato, a occuparsi delle incombenze più pratiche legate alla navigazione per potersi godere in tutto relax il proprio weekend in barca a vela. Il prezzo del noleggio naturalmente varia a seconda delle condizioni e può non essere modico: per questo il consiglio migliore è prenotare in anticipo, scegliere se possibile periodi che non siano di alta stagione e ovviamente dividere quante più spese possibile con i propri compagni di viaggio.

Proprio i compagni di viaggio meriterebbero un capitolo a parte nell’organizzazione del weekend in barca a vela perfetto. Considerati gli spazi esigui di questo tipo di imbarcazioni, infatti, sarebbe preferibile partire solo con persone con cui c’è già intimità e buon feeling: sarà necessario, d’altronde, essere disposti a condividere un bel po’ di cose e di momenti. Qualche ora di navigazione alternata a soste per un bagno rigenerante, se la stagione lo permette, e a escursioni alla scoperta delle principali località della zona o a una buona cena a base di pesce in marina, comunque, bastano in genere perché tutto fili liscio. Quanto detto fin qua non vuol dire certo che non si possa partire da soli, aggregandosi a un gruppo già formato: servirà un pizzico di spirito di adattamento in più perché il weekend in barca a vela si riveli un’ottima occasione anche per fare amicizia.

Naturalmente vale, come in molte altre occasioni, la regola del “patti chiari amicizia lunga”. Meglio, cioè, accordarsi in anticipo con i propri compagni di viaggio, anche nel caso in cui siano familiari o amici, sui più diversi aspetti: per quante ore si navigherà, quante soste si faranno e dove, quante sere di dormirà a bordo e quante sulla terraferma, come organizzare i pasti. Solo se programmato dettagliatamente, infatti, si può vivere un weekend in barca a vela perfetto e tenere lontani gli imprevisti.

L’itinerario da seguire è, va da sé, uno degli aspetti da non trascurare. Ancora una volta la buona notizia è che in Italia le alternative non mancano: regioni come la Liguria, la Campania, la Calabria, la Sicilia sono l’ideale da scoprire via mare per innamorarsi di calette nascoste, baie incontaminate e borghi arroccati sulla costa e vivere un weekend completamenti immersi tra natura, cultura, tradizioni.