Cultura della Legalità, i carabinieri incontrano le classi della primaria 'G. Galilei' di Santa Maria a Monte

I carabinieri di San Miniato hanno incontrato, nell’ambito della campagna sulla formazione della “Cultura della Legalità”, promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, secondo un protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il MIUR, i giovani alunni delle classi quinte della scuola primaria “G. Galilei”di Santa Maria a Monte. L’incontro,tenuto dal Comandante del Nucleo Operativo e

Radiomobile della Compagnia di San Miniato e dal Comandante della Stazione Carabinieri di Santa Maria a Monte, ha visto la partecipazione di 48 alunni e degli insegnanti ed è stato l’occasione per affrontare il ruolo dell’Arma all’interno della Società e per parlare di argomenti quali l’uso consapevole dei social, bullismo e cyberbullismo, analizzando i due fenomeni, con l’ausilio di casi concreti che hanno suscito il vivo interesse dei giovani studenti; sono stati inoltre forniti consigli su come sviluppare la giusta sensibilità per identificare un episodio di bullismo,su come difendersi e sull’importanza di trovare il coraggio di denunciare l’episodio e l’eventuale “bullo”.

I bambini hanno accolto con grande gioia i rappresentanti dell’Arma e, incuriositi della loro presenza,hanno partecipato attivamente, ponendo molte domande ai Carabinieri che hanno risposto usando un linguaggio semplice e attagliato alla platea,facendo ricorso ad esempi basati sui fatti realmente accaduti e alle proprie esperienze personali, rendendo tangibile uno dei tantissimi valori fondamentali perseguiti dall’Istituzione: la tutela dei bambini. Immancabile la domanda sull’arruolamento nell’Arma, da parte di un nutrito gruppo di giovani interlocutori, ai quali è stato spiegato come entrare a far parte dell’Istituzione e le possibilità di carriera, invitandoli, nel contempo, vista la loro giovane età, a proseguire con impegno negli studi, per poter poi nel prossimo futuro partecipare al concorso. L’incontro di ieri è solo il primo appuntamento di una più ampia programmazione che vedei Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole pubbliche (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nella giurisdizione, al fine di instaurare un legame diretto con i giovani, orientandoli verso un futuro incentrato sui valori della legalità.