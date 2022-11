Addio a Piero Dimitrio, titolare di Elettroricambi: i funerali a Ponzano

Empoli piange Pietro Dimitrio, detto Piero, scomparso a 74 anni. Il titolare di Piero Elettroricambi all'imbocco di via Piovola verso Villanuova è scomparso nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre. Lascia la moglie Marta Cantini, le figlie Serena e Sabrina e i nipoti Alessio, Martina e Giacomo. La XMediaGroup esprime le condoglianze anche a nome di Alessandro Dimitrio, cugino di Piero. La camera ardente è stata allestita nell'abitazione di via Vespucci, 21. I funerali si terranno domani, venerdì 11 novembre, alle 15 alla chiesa di Ponzano a Empoli. La famiglia chiede non fiori ma offerte verso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.