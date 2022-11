Chiede soggiorno in Italia ma è ricercato per omicidio in Pakistan

Un 19enne pakistano è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia di Livorno per un ordine di arresto internazionale per omicidio emesso in terra natìa. Il giovane avrebbe ucciso un uomo con un'arma da sparo assieme ad altre persone durante una lite tra due gruppi contrapposti, a seguito è fuggito.

L'uomo è stato rintracciato a Livorno nell'ufficio immigrazione per chiedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Lì è saltato fuori l'ordine di rintraccio internazionale. In attesa della richiesta di estradizione del Pakistan, ora si trova nel carcere di Livorno a disposizione della corte di appello di Firenze in attesa degli adempimenti previsti.