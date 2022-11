"Il Digitale in pillole", in biblioteca tornano le lezioni di nuove tecnologie

A 'lezione' di nuove tecnologie, così da essere più autonomi nell'utilizzo di smartphone e computer e più sicuri di fronte ai vari servizi online. Tornano alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli le 'Pillole digitali' per Over 65: inaugurate nel 2020 nell'ambito del progetto "Il digitale in pillole", sono parte del programma "3 volte 20 anni", un ricco calendario di proposte culturali dedicate agli Over 65, spesso neopensionati, con tanta voglia di mettersi in gioco in attività che permettano loro di acquisire nuove competenze. Competenze spendibili nelle commissioni di ogni giorno, utili per semplificarsi la vita: il primo appuntamento, martedì 15 novembre 2022, sarà per esempio dedicato allo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), ma nel corso delle iniziative i temi proposti saranno vari, dalla prenotazione dei prelievi on line all'utilizzo di Office e della posta elettronica o ancora la scoperta di app utili nella quotidianità di ognuno.

Si tratta di un programma completo di otto incontri di alfabetizzazione digitale ideato e proposto dal bibliotecario e formatore Gianni Paci.

"È ancora troppo grande il divario tra chi ha accesso alle tecnologie e ai servizi della rete e chi ne rimane escluso - sottolinea l'assessora al Sociale del Comune di Empoli, Valentina Torrini - Per questo, con il Distretto dell'economia civile di Empoli, prima abbiamo dato vita a un progetto per rigenerare i computer usati e donarli, poi abbiamo aperto all'Urp uno sportello in cui tutti i cittadini possono attivare in modo gratuito il proprio SPID e, grazie all'importante lavoro della nostra biblioteca, siamo al terzo anno di 'Pillole digitali' che, all'interno del programma "3 volte 20 anni", propone un ciclo di otto incontri di alfabetizzazione digitale. E' pensato per chi ha più di 65 anni, affinché possa imparare a utilizzare i tanti servizi che sono presenti sul web".

Gli incontri sono concepiti come momento formativo sull’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, ma anche come occasione di condivisione e scambio tra chi non ha mai fatto uso di questi strumenti e chi invece ha iniziato a utilizzarli e sta facendo i primi passi in questo universo. Non solo. Per chi sceglierà di partecipare, saranno anche un'opportunità per prendere coscienza dell'importanza di alcune informazioni che, grazie allo strumento digitale, sono fruibili in maniera più immediata. Sono state concepite prevalentemente per il pubblico degli over 65 poiché, nell’era del digitale e dell'informatica, l’utilizzo di mezzi e strumenti nuovi è diventato ormai fondamentale anche per le generazioni che non sono 'native digitali', per orientarsi e poter fruire di nuovi servizi che facilitino l’accesso a dati e prestazioni sia nel privato che nel pubblico.

Insomma, le 'Pillole digitali' rappresentano un aiuto concreto e completamente gratuito. Un aiuto apprezzatissimo dai cittadini empolesi, tant'è che le prenotazioni dei partecipanti non mancano: si riparte martedì 15 novembre 2022, per otto settimane consecutive, col nuovo gruppo composto dalle persone che si erano prenotate alla scorsa edizione. E’ possibile tuttavia prenotarsi per le prossime edizioni che verranno organizzate chiamando lo 0571 757840 o scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it. Gli incontri si terranno tutti a partire dalle ore 10, nei locali della biblioteca comunale Renato Fucini di via dei Neri 15 a Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli