Fallimento Banca Etruria, patteggiano l'ex presidente e l'ex direttore generale

Si chiude il processo per la bancarotta di Banca Etruria con il patteggiamento per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi. Davanti la Corte d'appello è stata infatti concordata con la Procura generale una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione

Gli ex vertici di Banca Etruria, nel processo con rito abbreviato in primo grado, erano stati condannati a cinque anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.

La Corte d'appello di Firenze dovrà adesso valutare le posizioni dell'ex vicepresidente Alfredo Berni e del consigliere di amministrazione Rossano Soldini, rispettivamente condannati in primo grado a due anni per bancarotta fraudolenta e un anno per bancarotta semplice. Il processo è previsto per il prossimo 24 novembre.