“I bonifici per i lavoratori ex Gkn devono partire subito”. Lo afferma Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, che questa mattina ha telefonato a Francesco Borgomeo, proprietario di Qf S.p.a. Fabiani chiama in causa anche il governo nazionale: “Deve giocare un ruolo propositivo, utilizzando se necessario misure straordinarie, perché questa è una situazione straordinaria”.