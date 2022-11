Il grande batterista americano Jeff Ballard e i leggendari The Pyramids a Firenze per 'Musica da abitare'

E’ il grande batterista americano Jeff Ballard il protagonista del prossimo appuntamento di “Musica da abitare”, il progetto curato da Associazione Music Pool, in collaborazione con Arci Firenze, per l’Autunno Fiorentino 2022, la rassegna promossa dal Comune di Firenze. L’evento, in programma lunedì 14 novembre al Circolo Arci Lippi (via Pietro Fanfani 16), si svilupperà in due momenti: alle ore 16 Ballard condurrà una masterclass durante la quale il pubblico potrà partecipare alle prove strutturate su argomenti specifici (preparazione di un concerto, arrangiamento di un repertorio, analisi stilistica) e i partecipanti potranno intervenire con domande e considerazioni. Alle 21.30, riflettori puntati sul Teatro Nuovo del Circolo Arci Lippi, per il concerto finale che vedrà l’artista americano (indimenticabile la sua esperienza in trio con Brad Mehldau e Larry Granadier, uno dei progetti più iconici e acclamati del jazz contemporaneo) affiancato sul palco da un trio di musicisti toscani di assoluto valore: Michelangelo Scandroglio, Alessandro Lanzoni, Francesco Zampini (ingresso concerto: € 10/8; ingresso concerto + masterclass: € 15 prevendite: www.eventimusicpool.it – oooh.events).

Mercoledì 16 novembre (ore 21.30), al Circolo Arci il Progresso, arrivano Idris Ackamoor & The Pyramids. Un’occasione unica per il pubblico fiorentino per celebrare mezzo secolo di attività artistica di una band leggendaria, protagonista di un tour dedicato alla musica di "Afro Futuristic Dreams", che anticipa il doppio album in uscita nel 2023. Un omaggio al movimento Afrofuturism, ma anche una testimonianza di sopravvivenza, unità e onestà in ricordo di tutti gli afroamericani vittime della brutalità della polizia. Una musica ispirata dal jazz cosmico di Sun Ra, dallo spiritual jazz di John Coltrane e Pharoah Sanders, dal free jazz di Cecil Taylor, ma anche all’Afrobeat di Fela Kuti e all'Ethio-jazz. Su palco: Idris Ackamoor (sax tenore e tastiere), Robert Cobb (chitarra), Margaux Simmons (flauto, voce), Sandra Poindexter (violino, voce), Gioele Pagliaccia (batteria), Riccardo Di Vinci (basso), Lorenzo Gasperoni (percussioni) (Ingresso €10/8, prevendite: www.ticketone.it – www.eventimusicpool.it – punti vendita boxoffice)

Insieme agli appuntamenti musicali prosegue anche il programma dei laboratori di “Musica da abitare”: La voce espressione di sé, a cura di Laura Pirami, dedicato alla vocalità creativa (26 ottobre, 2, 9, 16 novembre, Circolo Arci di Castello); e il workshop dell’urban artist Ache7,7 Dal Rinascimento alla street art, a cura di Street Levels Gallery (7, 14, 21 novembre, Circolo Arci Campino / Le Panche). Mercoledì 11 novembre prende il via, Avviciniamoci in musica, il laboratorio curato da Sara Rados e dedicato ai più piccoli (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre, SMS Peretola).

“Musica da abitare” è un programma di eventi multidisciplinari in cui il pubblico è protagonista di un progetto di crescita artistico-culturale. Dalla world music al folk rock internazionale, dai giovani talenti del mondo alternative RnB, ai laboratori dedicati all’infanzia, due mesi all’insegna del coinvolgimento e dell’inclusione, ospitati in uno dei quartieri definiti “periferia”, il Q5, che si distingue per un ricco e dinamico tessuto associativo.

Info e prenotazioni: 055 240397 – www.eventimusicpool.it

Fonte: Musica da Abitare