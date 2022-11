Infiltrazioni alla scuola di Sovigliana, interdetto terzo piano

Il Comune di Vinci, in accordo con la direzione didattica e i Vigili del Fuoco, ha interdetto all’utilizzo il terzo piano della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana.

Il provvedimento, che dapprima riguardava una sola aula, si è reso necessario per le infiltrazioni d'acqua derivanti dai lavori in corso sulla copertura.

L'attività didattica non subirà interruzioni perché le classi che erano nelle aule interessate dai fenomeni di infiltrazione sono state spostate ai piani inferiori.

"Siamo in contatto con la ditta appaltatrice – ha spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia – affinché siano messe in atto ulteriori misure a protezione dei locali sottostanti e siano velocizzati i lavori di rifacimento della copertura. I ritardi dei lavori sono da imputare alla difficoltà reperire sul mercato i materiali da utilizzare a causa della complessa situazione e alla carente organizzazione della ditta appaltatrice. Per questo stiamo valutando i provvedimenti da mettere in campo".

Sulla scuola, ha chiarito Torchia, "si è investito oltre due milioni di euro per la riqualificazione dell'intero immobile. I lavori in corso sono solo l'ultimo lotto di un progetto più ampio di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della struttura. Siamo coscienti e dispiaciuti dei disagi che questo intervento ha determinato ma i lavori in atto sono finalizzati a garantire ai ragazzi ambienti adeguati, idonei e sicuri".