Per il bene del bambino tra genitori in conflitto: primo congresso

Sabato 12 novembre, a partire dalle ore 9.00, si terrà il primo congresso nazionale sulla coordinazione genitoriale in Italia dal titolo “Attualità della Coordinazione Genitoriale, tra esperienze attuative e riforma Cartabia”, in diretta sulla piattaforma Zoom.

L’Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica, A.Co.Ge.S, avvalendosi dell’esperienza multidisciplinare dei relatori, affronterà il tema della Coordinazione Genitoriale sotto vari aspetti: quello della conflittualità nel rapporto genitori - figli, quello giuridico, con particolare attenzione al ruolo attribuito alla Coordinazione Genitoriale nell’ambito della Riforma Cartabia, quello applicativo in Italia.

La Coordinazione Genitoriale è uno strumento grazie al quale il bambino e le sue esigenze vengono messe al centro, in contesti di alta conflittualità, con la presa in carico delle famiglie. Un professionista - su incarico del giudice o delle parti - si occupa di aiutare i genitori ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva.

“È con grande piacere che annunciamo l’avvio dei lavori del 1° congresso nazionale sulla coordinazione genitoriale in Italia.” Afferma la dottoressa Conny Leporatti, presidente dell’A.Co.Ge.S. e coordinatrice dei lavori in aula. La dottoressa aprirà il congresso riportando le esperienze dell’associazione e racconterà da dove nasce l’esigenza di un congresso italiano che, da questa edizione in poi, sarà un appuntamento biennale.

“Il congresso - spiega Leporatti - raccoglie l’esperienza dei soci e intende fare il punto sulla coordinazione genitoriale, coinvolgendo figure di rilievo in ambito giuridico come il professor Luiso e la dottoressa Cosmai, e in ambito psicologico come la dottoressa Oliverio Ferraris. Rifletteremo insieme sulle esperienze applicative della coordinazione genitoriale in Italia, mentre l’esperienza internazionale sarà rappresentata della voce di Matthew Sullivan, componente del board dell’associazione internazionale A.F.C.C.”.

Relatori e argomenti:

Dr. Conny Leporatti: Coordinamento lavori e disamina sulle esperienze dell’associazione.

Dr. Francesca Lemmi: Notizie dal Congresso di Chicago 11/14.05.22.

Prof. Anna Oliverio Ferraris: Effetti dell’alta e perdurante conflittualità sull’equilibrio psichico di genitori e figli.

Dott. Matthew Sullivan: Il metodo di Coordinazione Genitoriale.

Dr. Laura Cosmaii: La Coordinazione Genitoriale nell’esperienza del giudice.

Prof. Avvocato Francesco Paolo Luiso: La Coordinazione Genitoriale nella Riforma Cartabia.

Dr. Giancarlo Francini: La Coordinazione Genitoriale nell’esperienza Italiana.