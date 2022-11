Per l'Use Computer Gross una montagna chiamata Rieti

E’ una montagna altissima da scalare, una di quelle partite sulla carta proibitive nelle quali l’unico punto a favore che hai è il fatto di non avere niente da perdere. Sabato sera alle 21 a far visita all’Use Computer Gross arriva infatti l’imbattuta capolista Real Sebastiani Rieti (arbitri Rodi di Vicenza a Tognazzo di Padova) nel più classico dei testa coda, una gara che coach Luca Valentino legge così: “La squadra che affronteremo sabato – spiega - è, per quanto mi riguarda, la più strutturata e più profonda del girone ed infatti resta quella da battere. Basti pensare che nell'ultima giornata ha vinto di 40 punti contro Ancona chiudendo la partita nel primo quarto e precedentemente ha fatto la stessa cosa con San Miniato. Si tratta di un roster composto da nomi importanti e allenati benissimo da coach Dell'Agnello”. “Per noi – prosegue - giocare con squadre del genere deve essere di grande stimolo ed un'occasione importante per crescere provando in ogni possesso a metterli in difficoltà”. Anche se il pronostico schiaccia la giovane truppa biancorossa, l’augurio è che la squadra sappia interpretare bene la partita per riuscire quantomeno a fare qualche passo in avanti in attesa di centrare la prima vittoria stagionale”.

