Premiati in Comune i campioni di danza Silvia Mariotti e Manuel Guidotti

Aggiudicarsi un titolo è sempre un’impresa, ma aggiudicarsi un titolo iridato è davvero un’impresa alla portata di pochi. E’ quindi comprensibile l’entusiasmo con cui la frazione di Lazzeretto, a Cerreto Guidi, ha accolto il trionfo di Silvia Mariotti e Manuel Guidotti che nei giorni scorsi a Sibiu, in Romania hanno vinto il titolo mondiale nella specialità WDSF Danze Standard Senior 1.

In attesa di essere circondati dall’affetto dell’intera comunità, in occasione di una festa in programma Venerdì 18 novembre a Lazzeretto, la coppia è stata invitata in Municipio dal Sindaco Simona Rossetti che ha voluto complimentarsi per lo straordinario risultato ottenuto.

“Questa vittoria nasce dal talento e dalla grande determinazione di questi due giovani - commenta il sindaco - siamo orgogliosi di Silvia che è di Lazzeretto e naturalmente anche di Manuel che ha condiviso con Silvia questa avventura. Nel nostro territorio vengono svolte tante discipline sportive ed è bello constatare che oltre ai benefici e al divertimento che la pratica sportiva porta con sé, siano sempre più numerosi i giovani che ottengono importanti risultati agonistici”.

Silvia Mariotti ha 36 anni e balla da tempo, gestendo tra l’altro una scuola di ballo a Stabbia. In breve tempo è nata con Manuel Guidotti, 34 anni, marchigiano di origine, ma che vive a Cecina, una sintonia perfetta con splendide gare e un filotto di successi, tanto che i due sono arrivati al mondiale addirittura imbattuti e con un titolo italiano già conquistato.

La coppia che ha ricevuto dalla mani del Sindaco un attestato di riconoscimento, è ora attesa da un periodo di meritato riposo prima di affrontare i futuri impegni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa