Problemi respiratori per i dipendenti, evacuato Palazzo Buonamici

I dipendenti della Provincia di Prato sono stati evacuati da Palazzo Buonamici stamattina, 10 novembre, intorno alle 9.

Hanno infatti cominciato ad accusare fastidi respiratori e alcuni anche tosse, ma nessuno è stato portato in ospedale.

In centro sono intervenuti i vigili del fuoco per alcuni accertamenti finalizzati a chiarire le cause.

I pompieri hanno fatto uscire quindi una trentina di dipendenti dai tre piani della sede dell'amministrazione provinciale, da dove gli stessi hanno chiamato ii soccorsi.