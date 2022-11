Progetto Gutenberg, a Fucecchio i bambini pubblicano fiabe

Ha preso il via la nuova edizione del Progetto Gutenberg, il concorso letterario in cui gli studenti diventano editori scegliendo, tra una rosa di dieci candidate, la fiaba che sarà pubblicata. Un progetto che vede protagonisti i bambini e le bambine delle classi quarte del Comune di Fucecchio e delle classi quinte del Comune di Barberino Tavarnelle, che saliranno in cattedra per dare i loro voti alle fiabe finaliste.

A Fucecchio, in questi giorni, gli studenti sono stati ufficialmente investiti del ruolo di giudici dalla vicesindaca e assessora alla pubblica istruzione Emma Donnini, ricevendo il tesserino e il quaderno con i dieci testi finalisti, alla presenza di Paola Cinquerrui, dirigente scolastica della Direzione Didattica, e di Manuel Salvaggio, dirigente dell’Istituto comprensivo Montanelli Petrarca.

Gli studenti, responsabilizzati da questo ruolo, avranno tempo due mesi per leggere le fiabe e formulare il loro giudizio, da cui scaturirà il testo che sarà pubblicato. Ma il loro lavoro non si fermerà qui, perché nel mese di febbraio dovranno scegliere, tra le tavole finaliste, l’illustrazione più adatta ad intrecciarsi con il testo. L’autore dell’illustrazione vincitrice dovrà poi realizzare altre tavole e con esse si andrà alla pubblicazione del libro. Alla fine del percorso, tutti i bambini e le bambine riceveranno una copia del libro che hanno contribuito a realizzare, simbolo concreto e tangibile del loro lavoro.

Il Progetto Gutenberg, il cui slogan è “Leggere non è mai stato così divertente”, rappresenta un percorso editoriale molto originale, a metà strada tra un concorso letterario e un concorso per illustratori. Uno strumento efficace per stimolare alla lettura grazie alla brevità dei testi e al ruolo di cui sono investiti gli studenti, assoluti protagonisti di questa iniziativa.