Buongiorno oggi ringrazio Tiziana per una ricetta buona e versatile con il cavolfiore, le patate e la curcuma.

Potete utilizzarla come antipasto da solo o sui crostini, per accompagnare un secondo di pesce o carne, per mantecare riso o pasta.

In questo caso la ricetta di Tiziana lo propone in coppette accompagnato da pane tostato.

Purè con cavolfiore e curcuma

Ingredienti

Per la crema

2 etti e mezzo di patate a pasta gialla

2 etti e mezzo di cavolfiore

170 ml di latte intero

30 grammi di parmigiano reggiano

30 grammi di burro morbido

15 gr di sale

Curcuma

Pepe rosa in grani

Per le cialde di pane

3 fette sottili di pane casareccio raffermo

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Prepariamo il purè sbucciando le patate e tagliandole a fette sottili, tagliate a cubetti il cavolfiore e inserite il tutto in una pentola e aggiungete il latte. Lasciate cuocere per 20 minuti aggiungendo la curcuma. Aggiustate di sale, aggiungete il burro il parmigiano e poi frullate il tutto. Dopo preparate le cialde di pane, eliminando le croste, cospargete di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale, mettete in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 8 minuti. Servite la crema in coppette singole sormontate dalla cialda di pane decorando con i grani di pepe rosa.

Tiziana F.

