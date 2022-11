Raccont'Arti Castelfiorentino, oltre 500 partecipanti: i vincitori

Sono giunti dall’Italia e dall’estero, i progetti fotografici per partecipare a questa edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Con oltre 500 partecipanti nelle categorie Open e Student, il Premio contribuisce a creare un profilo dell’ attuale situazione della fotografia italiana (ma non solo) di ricerca. A dimostrazione di un percorso evolutivo e di aggiornamento sviluppatosi negli ultimi decenni, sono stati offerti alla valutazione dei giurati numerosissimi progetti di alto livello, che hanno spaziato dalla tradizione documentaria alle sue evoluzioni più avanzate fino ad arrivare a ricerche di chiaro stampo artistico, che aggiornano l’idea di fotografia a quella di un mezzo fluido, oggi continuamente ibridato con altre discipline e dunque non più solo delegato alla narrazione del mondo, bensì anche a quella dei pensieri e persino della finzione o comunque dell’ambiguità, utilizzando spesso anche forme espressive non convenzionali.

Il tema scelto per questa seconda edizione era il seguente: 'Il mondo cambia e i fotografi rispondono. La fotografia si interroga: linguaggi, prospettive, mappe per il futuro che sta arrivando'.

I vincitori che saranno premiati sabato 26 novembre alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (con mostre al Ridotto del Teatro e all’Ex Oratorio San Carlo), sono stati selezionati da una giuria composta da prestigiosi esperti nell’ambito della ricerca in fotografia: Vittore Buzzi, Presidente della giuria; Luca Andreoni, Niccolò Fano, Michele Palazzi e Fiorenza Pinna. Per la grande maturità ed energia dei progetti presentati, è stato deciso di aggiungere cinque segnalazioni per categoria, lasciando ai vincitori e agli appartenenti alle short list l’onore espositivo.

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Open :

Leonardo Magrelli, West of Here

Menzione d’onore

Niccolò Quaresima, Dusk to Dawn — Fragments from the Plastic Archive

Shortlisted in mostra

Arianna Arcara, Altra versione dello stesso paesaggio

Federico Clavarino, Fiori e Piante non servono

Cecilia Del Gatto, Umi Hotaru

Segnalati

Mattia Balsamini, Protege Noctem

Luca Marianaccio, L O R O

Lavinia Parlamenti — Manfredi Pantanella, An Atlas of Countries that “don’t exist”

Nika Sandler, The World of Hedonia

Alba Zari, Rakshasa

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Student

Noemi Comi, Lupus Hominarius

Menzione d’onore

Alice Dicembrino, Spazi Violati

Shortlisted in mostra

Valentina Lorenzi, Raga Padani

Sabrina Marchionne, The Feeling Value

Noemi Sparago, Nuvole di marmo

Segnalati

Nicola Biscaro, Portraits as a fountain

Francesca Cugno, Baptized Island

Sara Francola, Garden hose getting shorter

Davide Palombo, L.G.N.O.C.U.S.S. (La Guardo Negli Occhi Con Un Sorriso Strano)

Michael Trutta, punto punto punto

