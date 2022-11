Silvia Mariotti, campionessa mondiale di danza sportiva, si racconta

Insieme da soli 14 mesi e già davanti a tutti nel Campionato Mondiale di danza sportiva che si è tenuto a Sibiu, in Romania, lo scorso 6 novembre.

È la storia di Silvia Mariotti e Manuel Guidotti, lei di Lazzeretto, lui Marchigiano, la coppia che la scorsa settimana si è laureata campione del mondo in questa disciplina che in Italia è conosciuta grazie a Ballando con le stelle, la trasmissione in onda su Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

"Purtroppo non andiamo oltre quella trasmissione, in Italia, ma assicuro che il movimento è florido e le scuole da ballo sono piene di gente che ama ballare e imparare questo sport, a tutti i livelli", spiega Silvia, forte di due dati che le danno inevitabilmente ragione: le volte in cui l'Italia è stata campione del mondo a livello amatoriale (fra cui le sette affermazioni del livornese Mirko Gozzoli) e le quattro coppie italiane fra le prime sei classificate al Campionato del Mondo vinto in Romania.

Sì, perché lo scorso 6 novembre, Mariotti e Guidotti hanno conquistato la cima del ranking mondiale, ma sotto di loro troviamo altre tre coppie italiane che hanno raggiunto la finale (le altre due sono una tedesca e una svizzera) e ancora tre che si sono fermate a un passo dalla finale più una eliminata al primo turno.

Per un totale di otto coppie italiane sulle 38 in gara. Indubbiamente una buona rappresentanza tricolore a una competizione di livello mondiale.

"È una disciplina dura e che appassiona tutti. Lo dimostra l'afflusso nelle scuole dove insegniamo e la passione che ci mettono i nostri allievi".

Silvia Mariotti vive questo sport fra esibizioni, vittore mondiali e insegnamento. In questi tempi però, il caro bollette si sta facendo sentire anche nella gestione delle scuole, che per affrontare i costi alti delle forniture elettriche e di gas hanno dovuto aumentare le quote di iscrizione ai corsi. lo sa bene Silvia, che occupa il proprio tempo insegnando in due scuole di ballo: quella di Stabbia nei locali del Circolo XXIII Agosto e quella di Pistoia, la Full Feeling Dancing 2 di Via Landucci.

"Ma al di là delle bollette, il nostro rimane uno sport costoso, fra trasferte, costumi e tutto il necessario per poter partecipare alle varie manifestazioni".

Silvia e Manuel hanno ricevuto dal Comune di Cerreto Guidi un attestato di riconoscimento dell'amministrazione comunale, e venerdì 18 novembre saranno ospiti celebrati al Circolo Arci di Lazzeretto per la festa che la comunità della frazione cerretese vuole regalare alla propria compaesana.

Christian Santini