Uno spettacolo per le donne a teatro. In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Il format teatrale “A proposito di donne...”, scritto e diretto da Mauro Monni, è uno spettacolo che raccoglie le storie di figure femminili che, col loro esempio, hanno lasciato un segno indelebile per le generazioni future.

In un contesto sociale dove purtroppo la figura della donna spesso riempie le pagine dei giornali quale vittima dell’insulsa piaga del femminicidio, lo spettacolo vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili.

Il format è composto da una serie di monologhi della durata di 5/6 minuti dove si racconteranno eventi o stati d’animo che hanno caratterizzato la vita delle protagoniste.

Ogni racconto è collegato ad un argomento che verrà sviscerato proprio attraverso la storia della protagonista.

Una produzione dove si alternano storie drammatiche e grottesche, delicate e comiche, abbinate a video, foto e balli.

Lo spettacolo è già stato rappresentato in decine di città italiane ottenendo continui sold-out di pubblico raggiungendo le oltre 12.000 presenze dal 2017, anno del debutto.

Un modo diverso e originale per ricordare quanto sia importante valorizzare la figura della donna finalmente protagonista e non più vittima dei contesti sociali.

Da Margherita Hack a Franca Viola, dalla Merini a Frida Kahlo, e poi ancora Anna Magnani, Camille Claudel, le Madri di Plaza de Mayo e molte altre ancora per una serata di teatro originale e fuori dagli schemi.

“L’amministrazione comunale sostiene da sempre le iniziative volte alla sensibilizzazione su tematiche importanti come la parità di genere. La giornata internazionale contro la violenza sulle Donne deve servire a tutti noi come momento di profonda riflessione su quanto il mondo che ci circonda abbia bisogno di invertire la rotta. Troppo spesso leggiamo di femminicidi, violenze e storie così tanto assurde da essere difficilmente immaginabili. Il lavoro di sensibilizzazione deve essere costante, bisogna parlarne e agire ogni giorno, anche nella nostra piccola routine. Un ringraziamento a 365giornialfemminile che da anni collabora con l’amministrazione portando le proprie esperienze e conoscenze al servizio dei cittadini.”

“Quest’anno per celebrare il 25 Novembre - Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne - l'associazione 365 Al Femminile - dice Giovanna Sottostanti, presidente dell'associazione - ha scelto di condividere con la cittadinanza questo spettacolo e questo grazie al Comune di Larciano che ha scelto di organizzare questo evento con la collaborazione di 365giornialfemminile e di Sine Qua Non. Rinnoviamo pertanto i nostri ringraziamenti per la sensibilità sempre dimostrata su questa tematica.”

Fonte: Ufficio Stampa