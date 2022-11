Tolti aiuti al volontariato dal decreto Aiuti Ter, proteste dall'Empolese Valdelsa

Le associazioni di volontariato sono state escluse dai beneficiari del decreto Aiuti ter. Su questo è intervenuto Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa: "La decisione del Governo Meloni è semplicemente scellerata. Significa impedire a realtà fondamentali per il sistema socio-sanitario quali Croce Rossa, Misericordia, Pubbliche Assistenze, di intercettare fondi indispensabili per fronteggiare l’impennata dei costi dovuti al caro energia.

La scelta del Governo è ancor più grave perché in una fase così critica per le casse di questi enti, si mettono in ginocchio associazioni che sui territori hanno già comunicato la sospensione di servizi, come il trasporto in ambulanza, che sono essenziali per i cittadini.

Delle due l’una: o si ignora questa situazione, ma allora non si è all’altezza del ruolo di governo, oppure ne si è consapevoli e allora significa che scientemente si agisce in questa direzione con ogni conseguenza per coloro che la subiscono.

I nostri rappresentanti istituzionali di ogni livello, dai Sindaci ai parlamentari passando per la Regione, sono al lavoro, assieme alle associazioni direttamente investite in negativo dal provvedimento del Governo, per fare pressioni sul Governo in ogni sede utile, a cominciare dal Parlamento, affinché gli aiuti previsto nel decreto Aiuti-ter vengano estesi al terzo settore e per provare a reperire comunque più fondi dal livello regionale per scongiurare la soppressione di servizi essenziali. I nostri parlamentari e il gruppo regionale del Partito democratico sono fortemente impegnati affinché il governo cambi idea. Non demorderemo finché non ci sarà una revisione di questa scelta".

Commenta anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni su Facebook: "La loro situazione è drammatica; già alcune associazioni, sui territori, hanno dovuto comunicare la sospensione di servizi che sono essenziali per sociale e Sanità. Rischiamo di avere la gente che chiama a vuoto le ambulanze al momento del bisogno. Col Sindaco Alessio Spinelli siamo impegnati in un tavolo con le nostre associazioni di zona, per dialogare sulla Regione e cercare di far avere qualche fondo in più sull’emergenza-urgenza e riuscire a assicurare la sopravvivenza dei servizi. I parlamentari toscani del PD mi dicono che stanno facendo di tutto per presentare emendamenti che si oppongano a questo scempio".