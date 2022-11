Sabato 12 novembre alle ore 11,30 al giardino “Mahatma Gandhi” di via Toti a Oste, il Comune di Montemurlo inaugura una panchina blu per celebrare la Giornata mondiale del diabete. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai, l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli e i rappresentanti delle associazioni Diabetici Area pratese e Associazione toscana bambini e giovani con diabete.

Il 14 novembre 2022 in tutto il mondo si celebra la “Giornata mondiale del diabete – World Diabetes Day”.La ricorrenza è il giorno del compleanno del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best scoprì l'ormone dell'insulina nel 1921.Fu una svolta epocale in quanto il diabete da malattia mortale divenne controllabile.Per ricordare la scoperta dell’insulina, la International Diabetes Federation IDF e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno istituito la Giornata mondiale del diabete.

In questo giorno diversi monumenti nel mondo vengono illuminati di blu, come segno di speranza per le persone che vivono la patologia e in tutto il mondo vengono organizzate diverse attività di sensibilizzazione, come passeggiate, conferenze e tanto altro al fine di evidenziare che questa “condizione” deve essere una priorità nelle questioni relative alla tutela della salute stessa.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa