Visita del Generale Luigi Nardini a San Miniato

L’Associazione Nazionale Carabinieri i Consigli Direttivi della Sezione di San Miniato e del neo costituito Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C., ha ricevuto la gradita visita del nuovo Ispettore ANC della Regione Toscana, Generale Nardini Luigi.

Ad accoglierlo Il Presidente Lgt. Patti Benedetto il V/Presidente Car.Aus. Taddeini Piero i Consiglieri Lgt. Contino Michele, Lgt. Oteri Andrea, Brig. Filippi Dario, Car.Aus. Baldacci Enrico, Car.Aus. Malavolti Marco, Car.Aus. Locci Massimo ed i Consiglieri del Nucleo PC Martelli Cinzia, Taddeini Carlo e Palmas Alessandro.

Originario di Massa (MS), il generale Nardini ha guidato le Compagnie di Imola e Poggioreale, il comando provinciale di Imperia, il I° Reggimento Allievi Marescialli, la Legione Trentino-Alto Adige. È stato anche vice comandante della Legione Carabinieri Toscana a Firenze dal 2003 al 2006.

Durante la serata il Generale Nardini ha ribadito i concetti fondamentali che legano i volontari appartenenti all’Associazione, coesione, collaborazione, umiltà e professionalità che consentono di effettuare l’attività di Volontariato con efficacia per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. L’impegno dell’ANC nel sociale è infatti sempre più rilevante, specie nei settori di avvertita delicatezza e sensibilità per la popolazione civile. Grazie all’attiva presenza sul territorio, in supporto e collaborazione con le Forze dell’Ordine, presso parchi, musei, plessi scolastici, ospedali, pubbliche manifestazioni oltre ad offrire contributi preziosi anche in termini di ordine, sicurezza percepita e convivenza civile. È soprattutto in occasione di eventi calamitosi e in stati di emergenza che risultano determinanti le attività assistenziali e sociali da parte dei Nuclei di fatto e di Protezione civile dell’ANC e degli oltre 18 mila soci. Anche durante la recente emergenza sanitaria, l’ANC ha prestato servizio negli Hub vaccinali e ha promosso concrete opportunità di sostegno a favore dei cittadini, specie di quelli più fragili, lavorando a fianco delle istituzioni locali.

La Sezione Anc di San Miniato ha salutato calorosamente ringraziando il Generale Nardini per la visita e per le parole di incoraggiamento ricevute rivolte a proseguire il lavoro intrapreso per rafforzare la considerazione e la collaborazione verso le istituzioni, i Cittadini e le altre Associazioni. L’Associazione Nazionale Carabinieri di San Miniato darà il massimo contributo per consentire di mantenere un elevato livello di qualità della vita, oltre alla tranquillità sociale che caratterizza questo nostro territorio e che i Carabinieri, assieme ad altre Forze di polizia, hanno sempre contribuito, e continuano a contribuire a mantenere.

Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione di San Miniato

Fonte: Associazione Nazionale Carabinieri - San Miniato