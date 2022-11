Attraverso i Suoni, a Sovigliana il chitarrista Francesco De Luca

La programmazione A.Gi.Mus. di questo fine settimana è incentrata su Attraverso i Suoni, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione CR Firenze per la valorizzazione e la promozione dei talenti toscani under 30.

I musicisti che si esibiranno in concerto sono entrambi vincitori di questa edizione della manifestazione.

Domenica 13 novembre sarà protagonista Elena Maria Gaia Castini, che presenterà un programma per arpa sola con musiche di C.P.E. Bach, Walter-Kühne,Hindemith, Renié, Henson – Conant.

La mattina alle 10.30 si esibirà all’ Auditorium Ottone Rosai (via dell’Arcovata 4/6, Firenze), mentre il pomeriggio alle 17.00 replicherà il concerto presso il Teatro Comunale dell’Antella (via Montisoni 10, Bagno a Ripoli, FI), in collaborazione con l’Associazione Archètipo AC. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Domani sabato 12 novembre, invece, alle ore 17.00, il chitarrista Francesco De Luca sarà in concerto a Sovigliana (Vinci), presso la Sala Adams del Centro CFCM – Centro di Formazione e Cultura Musicale (sempre ad ingresso libero).

L’iniziativa è parte di una rassegna in tre appuntamenti nata dalla collaborazione tra A.Gi.Mus. e CFCM, tutti alle ore 17.00, all’ora del tè, accomunati dalla volontà di rendere omaggio alla nazione in cui la tradizione dell’ “ora del tè” è imprescindibile: l’Inghilterra.

Tutti i concerti vedono infatti in programma almeno un autore inglese. De Luca eseguirà brani di Ponce, Brower, Dowland. I concerti a Sovigliana proseguiranno quindi il sabato successivo, 19 novembre, con il concerto del duo Vittoria Licostini (soprano) e Simone Faraoni (pianoforte).

Elena Maria Gaia Castini inizia lo studio dell’arpa all’età di cinque anni, quindi entra al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove, con la Prof.ssa Patrizia Pinto, si diploma giovanissima e si laurea nel 2016, con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Nel 2018 consegue il Master di II livello presso il Conservatorio "A. Boito" di Parma con Emanuela degli Esposti. Ha frequentato masterclass con le più famose arpiste e collabora con molte orchestre italiane e straniere, esibendosi per due anni consecutivi presso il Musikverein di Vienna. Ha ottenuto il primo premio in importanti concorsi ed insegna arpa presso varie scuole di musica toscane.

Francesco De Luca intraprende lo studio della chitarra all’età di 7 anni presso l’Istituto Musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto. Viene ammesso al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena dove studia con Duccio Bianchi, Emiliano Paolo Castiglioni e Marco Del Greco e consegue dapprima il diploma accademico di I livello con il massimo dei voti e la lode poi il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore della commissione.

Durante il suo percorso accademico vince la borsa di studio Erasmus+ che gli consente di studiare al “Real Conservatorio Superior de Musica” di Madrid con il M. Javier Somoza. Nel 2019 risulta inoltre vincitore ex aequo della borsa di studio “Vittorio Baglioni” messa in palio ogni anno dal Conservatorio di Siena. Da anni partecipa alle masterclass annuali del M. Aniello Desiderio presso l’Accademia “Stefano Strata” e per due volte è rientrato nei migliori allievi avendo la possibilità di esibirsi nel Teatro Persio Flacco di Volterra.

Negli anni ha partecipato a masterclass tenuti da maestri di chiara fama tra i quali: Carlo Marchione, Gianpaolo Bandini, Marco Tamayo, Marcin Dylla, Marco Ramelli, Adriano Del Sal, Paolo Pegoraro, Frederic Zigante, Arturo Tallini, Andrea De Vitis e altri . Ha partecipato ai corsi internazionali di perfezionamento musicale sotto la guida del maestro Emiliano Paolo Castiglioni e, in qualità di migliore allievo, ha tenuto un recital solistico nell’ambito della XXXV edizione “Tesori di Liguria: Moneglia classica”.

Negli anni partecipa a concorsi nazionali e internazionali conseguendo numerosi primi premi: I premio al 10° Concorso internazionale “Città di Tarquinia”, I premio al 6° Concorso chitarristico nazionale “Davide Lufrano Chaves”, I premio al Concorso nazionale “Silver 2017” di Vinci, 1° premio assoluto al 5° Concorso regionale “Lions Club” distretto 108LA con il quale è stato selezionato per la fase nazionale del 28° Concorso musicale Europeo Lions “Thomas Kuti”. Di recente è rientrato tra i 12 vincitori del concorso “Attraverso i suoni – AGIMUS sistema futuro”.

Attualmente si sta perfezionando con il M. Christian Saggese e continua il suo percorso di perfezionamento con il maestro Aniello Desiderio.

I vincitori di Attraverso I Suoni beneficiano di un contratto di un anno con A.Gi.Mus. che offre loro numerosi concerti, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come la possibilità di realizzare un book fotografico professionale, masterclasses e un corso di formazione di un anno per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità.