Cagnolina smarrita sull'A1 tra Firenze e Impruneta, il salvataggio della polizia stradale

Vagava impaurita tra i pericoli del traffico dell'autostrada A1 tra Firenze Sud e Impruneta. Disavventura a lieto fine per una cagnolina, salvata dalla polizia stradale di Firenze. Dopo diverse telefonate alla centrale operativa, che segnalavano la presenza del cagnolino smarrito, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell'amica a quattro zampe. Individuata nei pressi dell'area di servizio "Bisenzio Est" la cagnolina, marrone e di taglia piccola, era terrorizzata dai rumori del traffico.

La polizia stradale ha prima messo in sicurezza la corsia di accesso all'area di servizio, per evitare la fuga dell'animale nel mezzo dell'autostrada. Poi gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi al cane, diffidente a causa dello spavento, arrivando ad accarezzarla e prenderla in braccio. Così hanno potuto tranquillizzarla, sfamarla e dissetarla. Dal collare i poliziotti sono risaliti al suo nome, Pulce, una femmina di razza segugio italiano, e grazie ai dati sulla medaglietta hanno rintracciato il suo padrone. L'uomo, che si è subito precipitato sul posto, ha così potuto riabbracciare la sua Pulce e, dopo aver ringraziato di cuore la polizia per il salvataggio, entrambi sono ritornati a casa in zona Scandicci.

La polizia stradale solo nell'ultima settimana, con 93 pattuglie, ha effettuato 64 interventi di soccorso, rilevato 13 incidenti, di cui 3 con feriti e 10 con soli danni ai mezzi, ritirato 21 patenti, decurtato 816 punti, contestato 351 sanzioni di cui 17 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 10 per l’uso di cellulari alla guida e 19 per guida sotto l’effetto dell’alcol.