Festa degli Alberi Montespertoli, nuove piantumazioni nel borgo

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi del 21 novembre, il Comitato Alberi e Natura organizza una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della natura. Il Comune di Montespertoli, che intende patrocinare l’iniziativa e che è il primo comune “Amico degli Alberi”, collabora da anni con il comitato e quest’anno, nell’ottava edizione della festa, contribuirà anche con la messa a dimora di un nuovo albero in piazza del Popolo.

“Sosteniamo le attività di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e delle alberature con grande convinzione – commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega all’Ambiente. “Il comitato fa un lavoro prezioso, anche consultivo e propositivo rispetto alle scelte amministrative su questi temi, e per questa ragione è importante per noi coltivare un rapporto di stretta collaborazione, anche insieme a Consiag Servizi Comuni che si occupa del nostro verde pubblico. Grazie a questa sinergia lavoreremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per mettere a dimora nuove alberature sia in piazza del Popolo sia al parco pubblico di Baccaiano, oltre a gettare le basi per il futuro regolamento del verde” conclude il vicesindaco.

"Amico Albero è il tema e il fulcro di questa ottava edizione" spiega Lucilla Lauricella, Referente del Comitato.

Le iniziative legate a questa festa iniziano sabato mattina, 19 novembre. Il comitato sostiene l'iniziativa dell'Associazione La Via Trecento che prevede l'avvio del progetto "Tree-cento: pianta e adotta un albero". La mattina di sabato saranno piantati nel campo dell'associazione, a Trecento, nuovi alberi donati dai cittadini. Gli stessi alberi dovranno essere curati e mantenuti dai cittadini stessi. L'iniziativa vuole sottolineare l'importanza non solo del piantare nuovi alberi ma anche e soprattutto, l'importanza del prendersene cura.

Domenica mattina, alle ore 10:30, in Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale, si svolgerà l'incontro intitolato "Amico Albero". Al tavolo il prof. Franco Tassi, Franco Mossolin e l'Amministrazione Comunale di Montespertoli. Nella discussione si affronterà anche il tema dello stato di salute dei lecci in piazza del Popolo.

Alla casina di legno in piazza sarà distribuito il pane “Amico Albero” a cura della Comunità del Cibo e dei Grani Antichi.

Sempre domenica, alle ore 16, sarà inaugurato un nuovo spazio sociale "Quisipuò" a cura dell'Associazione "Il Paese che vogliamo" in viale Risorgimento, 17.

Nell'occasione sarà presentato anche il progetto "La sciarpa verde infinita": un elaborato in maglia e tessuto, ricamato, creato dai bambini della scuola d'Infanzia di Aliano e Rodari e della scuola secondaria FUcini parte del progetto "Il Filo della Vita". Il progetto coinvolgerà anche adulti, associazioni, commercianti e gli anziani della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia".

Lunedì mattina, alle ore 10:45 si concluderà la festa con la messa a dimora di un nuovo albero in piazza del Popolo, tributo a “Babbo Leccio”, il grande albero della piazza, insieme ai bambini della scuola primaria Machiavelli. In quella occasione i ragazzi della scuola esporranno i propri disegni per il progetto grafico in onore di “Babbo Leccio”.

Uno dei primi cartelli che progressivamente andranno a formare l'itinerario degli Alberi Amici del Comune Amico degli Alberi. I cartelli già realizzati saranno esposti anche durante l'incontro di domenica 20 e di lunedi 21 in piazza. Inoltre lunedì tutte le scuole del paese celebreranno la Giornata nazionale degli Alberi e alle scuole primarie verrà messo a dimora un albero: a cura del Comitato sarà messo a dimora alla scuola primaria “Rita Levi Montalcini” di Montagnana e in collaborazione con il Corpo Forestale di Tavarnelle, invece, sarà messo a dimora, alla scuola primaria “Niccolò Machiavelli” del capoluogo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa