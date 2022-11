Il presidente Anci Toscana firma la petizione contro il cibo sintetico

Anci Toscana aderisce alla petizione mondiale per promuovere una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Il presidente Matteo Biffoni ha firmato l'appello ieri all'azienda agricola Latera di Barberino, durante il suo tour in Mugello per incontrare i sindaci del territorio. "La qualità dei prodotti e la salute dei cittadini deve essere una priorità di fronte ad assurde proposte che minacciano la nostra filiera agroalimentare, l'equilibrio ambientale e l'imprenditoria agricola - ha detto Biffoni - La biodiversità è un bene prezioso che va tutelato, difeso e promosso".

La petizione contro il cibo sintetico è promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition.

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa