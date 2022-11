Lascia il cane chiuso in auto e va a cena, proprietaria denunciata a Firenze

Aveva lasciato il cane in auto, con i finestrini chiusi, ed era andata a cena in un ristorante. Per questo la proprietaria dell'animale è stata denunciata a Firenze dai carabinieri per "abbandono di animali", di cui dovrà rispondere all'autorità giudiziaria.

Il cane lasciato in auto è stato notato, lungo viale Petrarca, dai carabinieri che lo hanno trovato sul sedile posteriore, apparentemente sofferente, con i finestrini completamente chiusi e dunque senza il minimo di aerazione. Dopo un primo tentativo di aprire la macchina e di contattare la proprietaria, i militari hanno allertato i vigili del fuoco per l'apertura e il servizio veterinario dell'Asl, per l'accertamento sulle condizioni di salute dell'animale e le eventuali cure del caso. Una volta sul posto vigili del fuoco e veterinari hanno ripristinato le condizioni ideali di vita del cane e, dopo circa un'ora dall'arrivo dei carabinieri, sul posto è giunta la proprietaria. La donna, dopo essersi giustificata per aver lasciato il proprio cane in auto per circa due ore mentre era a cena in un locale vicino, è stata denunciata. Verificate le condizioni di salute dell'animale, il cane è stato riaffidato alla donna.