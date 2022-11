Scuola in movimento, a Santa Croce le associazioni sportive fanno visita agli studenti

Con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno ha ripreso il progetto Scuola in movimento, una serie di iniziative rivolte ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia ed agli alunni e alle alunne delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo.

Lo scopo del progetto, condiviso tra l’amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo e le associazioni sportive presenti sul nostro territorio, è quello di sviluppare, sin dalla più tenera età, un’attività motoria guidata e supervisionata ma non specifica, in modo da facilitare una crescita complessiva delle capacità motorie di base delle bambine e dei bambini.

Il progetto “Scuola in movimento” si svilupperà nel corso dell’anno scolastico tramite un incontro settimanale presso le palestre delle scuole primarie e nell’atrio delle scuole dell’Infanzia con il personale sportivo autorizzato delle associazioni sportive AD Santa Croce Scuola Tennis, Lupi Santa Croce ssd, US Santacroce Cuoiopelli ASD e You Fit.

Il personale collaborerà affiancando gli insegnanti titolari della classe per un’ora alla settimana.

Per tutti gli alunni delle scuole primarie Carducci, Copernico e Pascoli del capoluogo e per gli alunni e le alunne delle IV e V del plesso Torello della Maggiore di Staffoli è prevista una giornata conclusiva del progetto, indicativamente da svolgersi a maggio presso il Campo Sportivo Comunale “Buti”, denominata “Festa dello Sport” in cui saranno messe in pratica tutte le attività sportive imparate durante l’anno. Gli alunni e le alunne delle classi IV e V svolgeranno tali attività in modalità agonistica.

Tutte le attività ricomprese nel progetto “Scuola in movimento” verranno svolte tenuto conto delle norme sanitarie di prevenzione Covid-19 in vigore.

Come sottolinea l’Assessora ai Servizi educativi e scolastici Elisa Bertelli: "Quello che intendiamo mettere in atto con il progetto Scuola in movimento è un’educazione motoria che accompagni i nostri bambini e bambine fin da piccoli facendo capire a loro e alle loro famiglie quanto sia necessario per uno stile di vita sano e corretto promuovere da subito una consapevole attività fisica".

Per l’assessore allo Sport Simone Coltelli: "Lavorare per sviluppare progetti come quello della “Scuola in movimento” non solo è utile al benessere dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma evidenzia ancora di più il modo di operare di questa Amministrazione che si sforza continuamente di attivare sinergie e collaborazioni con tutte le competenze presenti sul nostro territorio".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno