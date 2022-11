Dimitri Bettini confermato presidente Anpas, le congratulazioni di Mazzeo

“La conferma di Dimitri Bettini alla presidenza di Anpas Toscana testimonia come in questo periodo il movimento delle Pubbliche Assistenze abbia lavorato con grande attenzione sul territorio mettendo al centro del suo impegno l’assistenza al prossimo. Come, ancor di più in questo tempo di grandi incertezze, sempre più, va sottolineato come le associazioni del volontariato siano un tassello fondamentale per l’affermazione e la crescita di una società più giusta e attenta ai bisogni di ognuno”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nell’apprendere la notizia che il consiglio regionale di Anpas Toscana, ha confermato per acclamazione il mandato di presidente a Dimitri Bettini.

“A Bettini – ha concluso il presidente Mazzeo – esprimo le mie congratulazioni e quelle del Consiglio regionale. Sono certo che continuerà a svolgere il suo compito al meglio e nell’interesse di tutti i toscani e saprà proporre ai giovani quell’esempio di Toscana solidale per la quale anche le istituzioni sono quotidianamente impegnate. Amministratori e istituzioni devono sempre più ascoltare il mondo del volontariato, per rispondere alle loro esigenze, perché è anche grazie alla loro attività che la Toscana può garantire livelli di assistenza di qualità”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale