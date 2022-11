Controlli straordinari delle forze di polizia nel weekend a Pisa: controllate 167 persone e 89 veicoli

Rimane alta l’ attenzione della Polizia di Stato che, in collaborazione con l’ Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e l’ ausilio qualificato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato con l’ invio di pattuglie specializzate, effettua senza soluzione di continuità servizi straordinari di controllo del territorio, in aggiunta alle ordinarie pattuglie già presenti in città su tutti i quadranti orari, al fine di esercitare continua pressione sulle zone che, in base alle segnalazioni dei residenti e all’ analisi criminale georeferenziata, sono ritenute maggiormente meritevoli di attenzione.

Nel solo fine settimana sono stati predisposti ben tre servizi straordinari, effettuati sui quadranti pomeridiani e serali, due dei quali coordinati dalla Polizia di Stato ed uno dall’ Arma Carabinieri, che hanno consentito di identificare 167 persone, controllare 89 veicoli, controllare 3 esercizi commerciali ed elevare diverse contravvenzioni al Codice della Strada. L’ effetto di prevenzione generale indotto dalla presenza delle pattuglie in strada è stato positivo, poiché nelle zone di interesse non si sono registrate criticità per la sicurezza pubblica.