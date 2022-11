Disordini tra gli spettatori al campo sportivo di Impruneta Tavarnuzze

Nel corso della serata di ieri, al campo sportivo di Impruneta Tavarnuzze, i militari impiegati in servizio di ordine pubblico per la partita tra il centro Lebowski e Affrico sono intervenuti per alcuni disordini che sono avvenuti sugli spalti. Dopo qualche scontro dal quale non risultano ci siano stati feriti e che ha visto anche lancio di qualche bottiglia qualche sasso, i fascinosi si sono allontanati Al momento non risulta che i disordini siano avvenuti tra le due tifoserie bensì sembra che ci sia stato il coinvolgimento di alcuni esterni. Al termine dell'evento, dopo l'allontanamento dei facinorosi, la situazione si normalizzava.