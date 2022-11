È morto Marcello Mori, partigiano e pittore di Castelfiorentino

Castelfiorentino in lutto. È morto, presso la casa di riposo Ciapetti, Marcello Mori, partigiano, combattente per la Libertà per il suo contributo alla lotta di Liberazione, e pittore, molto conosciuto nella comunità castellana.

A darne notizia è il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni che lo ricorda attraverso un post sui suoi profili social: "È venuto a mancare Marcello Mori, un personaggio straordinario della nostra Castelfiorentino. Per me è stato un onore conoscerlo e essergli vicino. Marcello era un uomo incredibile, per statura morale, intelligenza e generosità. Partigiano, aveva avuto la qualifica di combattente per la Libertà per il suo contributo alla lotta di Liberazione, così come dai miei predecessori Sindaci a Castelfiorentino per il contributo civile prestato alla comunità. In tanti conoscono la sua opera come pittore, che merita un capitolo a parte. Artista straordinario, le sue opere sono state ospitate ovunque, ottenendo centinaia di riconoscimenti; di questa sua produzione ha assicurato un lascito al nostro Comune. Perfino nei suoi ultimi anni di vita, quando lo incontravo presso la Casa di Riposo in occasione delle mie visite annuali, mi regalava qualche parola e soprattutto i suoi sorrisi, puliti e belli come quello della Gioconda. Io lo ricorderò sempre; le mie condoglianze, e quelle di tutta Castello, alla sua famiglia. Riposa in pace, caro Marcello".