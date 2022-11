Incendio in una cantina di un condominio: 20 persone evacuate, 9 in ospedale

Venti persone evacuate a seguito di un incendio che si è sviluppato intorno alle 14 di oggi all'interno di una cantina di un condominio in via Montecavallo, nel quartiere Migliarina a Viareggio, di fronte al Commissariato di polizia. L'incendio si è sviluppato intorno alle ore 14 di oggi. Tra le perone evacuate 9 sono state sottoposte a controlli al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per aver inalato fumo. Nessuna avrebbe riportato, secondo quanto appresso, gravi problematiche. Nessuna avrebbe riportato, secondo quanto appresso, gravi problematiche.

Sul posto la Croce Verde di Viareggio e Lido di Camaiore, i vigili del fuoco con squadre da Viareggio e Pietrasanta, la polizia municipale e di Stato. Si indaga sulle cause dell'incendio. Al momento non si esclude la pista dolosa.