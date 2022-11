Savino Del Bene Volley, terza vittoria consecutiva: Macerata al tappeto

La Savino Del Bene Volley coglie il suo terzo successo consecutivo imponendosi sul campo della CBF Balducci HR Macerata con il punteggio di 0-3. Vittoria netta per la Savino Del Bene Volley, che si è aggiudicata tre punti al termine di una gara durata un'ora e dodici minuti.

Quinto successo stagionale, quarta vittoria per 3-0 nella stagione delle ragazze di coach Barbolini che salgono a quota 15 punti in classifica portandosi al terzo posto a pari merito con la Reale Mutua Fenera Chieri.

La cronaca

Coach Paniconi schiera un 6+1 composto da Ricci al palleggio, Malik da opposto, Cosi e Molinaro come centrali, Abbott e Fiesoli in banda e Fiori come libero.

Massimo Barbolini risponde invece con Malinov al palleggio, Antropova come opposto, Belien e Alberti come centrali, Pietrini e Shcherban in banda, con Castillo come libero titolare.

1° Set

La gara viene inaugurata dal primo punto messo a segno da Abbott per Macerata, la sfida procede però con la Savino Del Bene Volley che allunga le sue mani sul set. Con una Belien molto coinvolta in attacco la squadra di coach Barbolini si issa fino al 2-6. Quattro punti di vantaggio che lievitano e la Savino Del Bene Volley, anche grazie ai punti di Alberti, si porta sul 6-12. Macerata si riavvicina con un parziale di quattro punti in proprio favore e Barbolini usa un time out per bloccare la rimonta avversaria. Scandicci dopo il “tempo” inserisce Mingardi e torna in vantaggio anche di cinque punti (11-16), Macerata comunque non si arrende e cerca di rimanere in scia, ma Shcherban e compagne non permettano alle loro avversarie di avvicinarsi e chiudono con un 18-25 in proprio favore.

2° Set

Inizio autoritario per la Savino Del Bene Volley che vola avanti sullo 0-7. Finita sotto 3-11 Macerata produce un parziale di tre punti consecutivi (6-11) e prova a tenere aperto il set. L'attacco in primo tempo di Alberti sancisce un nuovo +7 per Scandicci (7-14) ed il potente colpo del 7-16, firmato da Shcherban, costringe Macerata a chiamare un time out. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa sempre più considerevole e la squadra di Barbolini si aggiudica il set per 11-25 con il punto decisivo firmato da Pietrini che, in palleggio, segna e chiude la seconda frazione.

3° Set

Nel terzo set Macerata cerca di vendicarsi per il pesante passivo subito nella frazione di gioco precedente. L'avvio della formazione marchigiana è positivo e le ragazze di Paniconi passano in vantaggio sul 3-0. La risposta della Savino Del Bene Volley non si fa attendere: prima arriva al pareggio sul 4-4, poi allunga trascianta da una Antropova che con un ace porta le sue compagne sul +3 (4-7). La Savino Del Bene Volley va invantaggio anche di quattro punti con Malinov che, di prima intenzione, attacca come una schiacciatrice e segna il 6-10. Macerata continua a lottare e si porta fino al -2 (10-12), la formazione marchigiana però subisce un nuovo sprint scandiccese: una pipe di Antropova, un potente attacco di Pietrini ed un ace di Shcherban portano il risultato sul 13-19. Sembra l'allungo decisivo e invece la squadra di coach Paniconi continua a rimanere aggrappata alla partita rimontando fino al 18-22. Barbolini chiama un time out e al rientro in campo la sua squadra chiude la pratica, aggiudicandosi il terzo set per 21-25.

Coach Barbolini post partita: “In questo inizio di campionato abbiamo fatto il nostro dovere. Potevamo fare qualcosa in più a Novara, ma siamo stati bravi a non buttare via punti in altre occasioni. Adesso dobbiamo preparare un ciclo di quattro partite particolarmente difficili. Arriviamo a queste sfide con una buona posizione in classifica ed un buon punteggio, ma siamo consapevoli che dobbiamo fare molto meglio se vogliamo provare a giocare contro queste forti rivali.”

CBF Balducci HR Macerata – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 11-25, 21-25)

CBF Balducci HR Macerata: Cosi 3, Fiori (L1), Abbott 8, Napodano (L2), Ricci 1, Quarchioni, Okenwa n.e., Molinaro 5, Milanova 1, Fiesoli 3, Malik 12, Poli. All.: Paniconi.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti 7, Belien 10, Zhu n.e., Malinov 4, Pietrini 5, Mingardi 4, Shcherban 7, Angeloni n.e., Washington n.e., Antropova 15, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

Arbitri: Cruccolini - Brancati

Durata: 1 h 12' (25', 22', 25')

Attacco: 30% - 41%

Ricezione Pos. (Prf.): 27% - 56% (11% - 35%)

Muri: 5-5

Ace: 3-7

MVP: Antropova

Spettatori: 1200

Fonte: Ufficio Stampa