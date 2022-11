Tamponamento a Gallicano, un morto e una persona ferita gravemente

Brutto incidente questo pomeriggio a Gallicano, intorno alle ore 17.20. Un uomo di 79 anni è morto mentre un'altra persona è rimasta ferita gravemente dopo un tamponamento. Da quanto appreso entrambi erano a bordo della stessa auto. La persona ferita è stata portata in codice rosso all'ospedale di Lucca per un politrauma. La vittima, da quanto appreso, potrebbe aver avuto un malore e potrebbe essere morto a causa di questo e non dell'incidente. Sul posto intervenuto anche l'elisoccorso, l'automedica di Barga, l'ambulanza della Misericordia del Barghigiano, i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelnuovo.